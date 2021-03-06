Певица Оля Полякова взбудоражила дикими танцами - не каждый так сможет

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем TikTok, в котором предстала в кокетливом образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, неугомонная Полякова предстала при полном параде - с идеально выпрямленными локонами и ярким макияжем. На ней было "пятнистое" мини-платье на запах красного оттенка, с V-образным вырезом на груди.

Артистка пустилась в пляс, активно жестикулируя руками и хлопая в такт музыке. В какой-то момент Оля повернулась к камере спиной, энергично повертев ягодицами.

"Отшлёпала 🙌🏻😍", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Возраст ее не берет"

"Ты настоящая Оля Полякова"

"Крашиха"

"Добрый день, вы удивительная"

"Тина Кароль лучше"

Стоит отметить, певица только недавно завела аккаунт в TikTok, но у нее уже более 300 тысяч подписчиков. Звезда эпатирует публику оригинальными выходками, и совсем не боится показаться смешной.

Ранее мы рассказывали, как Полякова на шоу "Маска" заставила зал аплодировать всего одной фразой. На официальной страничке шоу опубликовали анонс нового эфира, показав "кусочек", в котором певица раскрыла правду жизни: "Вы знаете, что мы никогда не взрослеем. Меняются только эти долбанные цифры в этом долбанном паспорте. А ума…". Своими словами артистка сорвала овации, в том числе и от своих коллег, звездных детективов.

Напомним, дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."

Как сообщала Politeka, стрекоза в "Маске" сболтнула Данилко и Поляковой лишнее, и выдала себя: "Такое могла вытворить только...".

Также Politeka писала, мать Оли Поляковой показала, как выглядела певица после родов, фото из семейного архива: "Как быстро летит время".