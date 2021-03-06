Певица Оля Полякова взбудоражила дикими танцами - не каждый так сможет
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем TikTok, в котором предстала в кокетливом образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, неугомонная Полякова предстала при полном параде - с идеально выпрямленными локонами и ярким макияжем. На ней было "пятнистое" мини-платье на запах красного оттенка, с V-образным вырезом на груди.
Артистка пустилась в пляс, активно жестикулируя руками и хлопая в такт музыке. В какой-то момент Оля повернулась к камере спиной, энергично повертев ягодицами.
"Отшлёпала 🙌🏻😍", - подписала кадры звезда.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Возраст ее не берет"
"Ты настоящая Оля Полякова"
"Крашиха"
"Добрый день, вы удивительная"
"Тина Кароль лучше"
Стоит отметить, певица только недавно завела аккаунт в TikTok, но у нее уже более 300 тысяч подписчиков. Звезда эпатирует публику оригинальными выходками, и совсем не боится показаться смешной.
Ранее мы рассказывали, как Полякова на шоу "Маска" заставила зал аплодировать всего одной фразой. На официальной страничке шоу опубликовали анонс нового эфира, показав "кусочек", в котором певица раскрыла правду жизни: "Вы знаете, что мы никогда не взрослеем. Меняются только эти долбанные цифры в этом долбанном паспорте. А ума…". Своими словами артистка сорвала овации, в том числе и от своих коллег, звездных детективов.
Напомним, дочь Оли Поляковой засветилась с известным блогером и неудачно спела мамин хит: "Издевается..."
Как сообщала Politeka, стрекоза в "Маске" сболтнула Данилко и Поляковой лишнее, и выдала себя: "Такое могла вытворить только...".
Также Politeka писала, мать Оли Поляковой показала, как выглядела певица после родов, фото из семейного архива: "Как быстро летит время".