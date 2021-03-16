Украинская певица Ольга Полякова в летнем платьице сразила нежной красотой рядом с очаровательными подружками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, сделанное на празднике у Кати Осадчей. На снимке стояла Полякова, Осадчая и еще одна женщина. Все красотки позировали в светлых платьях.

Полякова была в воздушном платье с синим воротником. Образ певица дополнила шляпкой. Осадчая выбрала длинное белое плате с оголенным верхом. Соломенная шляпка украшала и ее голову. Последняя женщина стояла в обтягивающем сером платье, которое подчеркнуло ее бюст. В руках у нее был багет.

Подружки порезвились на лужайке. Было видно, что им очень весело.

«Христя! У меня с тобой только эта фотка, но она показывает, какая ты зажигалка. Зажигай, лети, а главное будь здорова!», - подписала фото Полякова.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова в свежем интервью откровенно высказалась о своем скандальном образе на шоу «Маска». По словам певицы, многие критикуют ее поведение на шоу, но без нее там было бы скучно. По мнению Поляковой, именно она создает шумиху на шоу, в то время как другие детективы исполняют другие функции.

Напомним, что уязвленная Полякова бросила новый вызов Тине Кароль, скандал получил продолжение: "Ты определись...".

Как сообщала Politeka, заспанная Полякова с опухшим лицом в поезде напугала внешним видом, кадры: "Шо робыть".

Также Politeka писала, что Полякова в латексном мини огорошила вульгарной выходкой на сцене, зрелище не для детей: "Просто бомба".