Американська модель і сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у чорній майці забула прикрити білизну

Так як модель є ще й блогером і власницею великого косметичного бренду, вона весь свій час приділяє тематичним зйомкам. А ось особисті фотосесії вдома або просто Селфі відразу отримує множинний відгук у фанатів, адже здаються їм більш живими і правильними.

Зокрема, на фан-акаунті було представлено кілька фото із зіркою, що позує біля будинку в простому, але інтригуючому образі. Кайлі підкреслила фігуру тоненькою чорною майкою з декольте, але забула при цьому підібрати підходящу білизну.

Тому половина мережив на бюсті просто виглядала зверху, демонструючи дещо особисте. Саму Кайлі це, схоже, нітрохи не збентежило. Тому вона з милою посмішкою на обличчі продовжила позувати і показувати себе з акуратним макіяжем на обличчі.

Нюдові губи, нарощені вії і підведені стрілки зробили обличчя Кайлі миліше і більш зрілим одночасно.

Як можна також помітити, не тільки фігура Дженнер виглядає добре. Волосся Кайлі піддавалися і фарбі волосся, і постійним укладок. Просто вона привчила себе використовувати спеціальні засоби для живлення, сяйва, пружності та об'єму її волосся.

Дівчина підкреслює, що її пластичні операції були не такі великі, вона кардинально нічого не поміняла, не рахуючи фігури.

В цілому Кайлі Дженнер регулярно доводить, що може вразити публіку одним лише чином. Її лінійка для догляду за шкірою продовжує опинятися в топі популярності. Спеціально з приводу чергової презентації, Кайлі навіть змінила імідж. У коментарях один з шанувальників навіть написав "навесні запахло", кажучи про перетворення моделі.

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