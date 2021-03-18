Американская модель и сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер в черной майке забыла прикрыть белье

Так как модель является еще и блогером и владелицей крупного косметического бренда, она все свое время уделяет тематическим съемкам. А вот личные фотосессии дома или просто селфи сразу получает множественный отклик у фанатов, ведь кажутся им более живыми и правильными.

В частности, на фан-аккаунте был представлено несколько фото со звездой, позирующей возле дома в простом, но интригующем образе. Кайли подчеркнула фигуру тоненькой черной майкой с декольте, но забыла при этом подобрать подходящее белье.

Поэтому половина кружев на бюсте просто выглядывала сверху, демонстрируя несколько личное. Саму Кайли это, похоже, ничуть не смутило. Поэтому она с милой улыбкой на лице продолжила позировать и показывать себя с аккуратным макияжем на лице.

Нюдовые губы, наращенные ресницы и подведенные стрелки сделали лицо Кайли милее и более зрелым одновременно.

Как можно также заметить, не только фигура Дженнер выглядит хорошо. Волосы Кайли подвергались и краске волос, и постоянным укладкам. Просто она приучила себя использовать специальные средства для питания, сияния, упругости и объема ее волос.

Девушка подчеркивает, что ее пластические операции были не такие крупные, она кардинально ничего не поменяла, не считая фигуры.

В целом Кайли Дженнер регулярно доказывает, что может поразить публику одним лишь образом. Ее линейка для ухода за кожей продолжает оказываться в топе популярности. Специально по поводу очередной презентации, Кайли даже сменила имидж. В комментариях один из поклонников даже написал "весной запахло", говоря о преображении модели.

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