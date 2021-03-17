Російський боксер Олександр Повєткін оцінив можливість проведення бою з українцем Олександром Усиком



Свій коментар спортсмен дав в інтерв'ю "Известиям".

За його словами, він буде змушений боксувати як з Муратом Гассієвим, так і з Олександром Усиком, якщо йому запропонують хороший гонорар.



"Навряд. Багато з ким є боксувати. Я не рвуся до таких боїв. Якщо, звичайно, скажуть, давай, дадуть хороші гроші, то доведеться боксувати, а так я не прагну", - зазначив росіянин.

Раніше в одному з інтерв'ю Олександр Усик поділився, що не планує боксувати Олександром Повєткіним, оскільки "це сильно переводять в якусь політику".

"Я не хочу боксувати з Олександром, тому що це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", – зізнався Усик.



Повєткін у свою чергу говорив, що між ними відмінні приятельські відносини і виключав проведення бою з Усиком.

Нагадаємо, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився: "з іншими тільки російською"







