Російський боксер Олександр Повєткін оцінив можливість проведення бою з українцем Олександром Усиком
Свій коментар спортсмен дав в інтерв'ю "Известиям".
За його словами, він буде змушений боксувати як з Муратом Гассієвим, так і з Олександром Усиком, якщо йому запропонують хороший гонорар.
"Навряд. Багато з ким є боксувати. Я не рвуся до таких боїв. Якщо, звичайно, скажуть, давай, дадуть хороші гроші, то доведеться боксувати, а так я не прагну", - зазначив росіянин.
Раніше в одному з інтерв'ю Олександр Усик поділився, що не планує боксувати Олександром Повєткіним, оскільки "це сильно переводять в якусь політику".
"Я не хочу боксувати з Олександром, тому що це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", – зізнався Усик.
Повєткін у свою чергу говорив, що між ними відмінні приятельські відносини і виключав проведення бою з Усиком.
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