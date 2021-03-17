Российский боксер Александр Поветкин оценил возможность проведения боя с украинцем Александром Усиком

Свой комментарий спортсмен дал в интервью "Известиям".

По его словам, он будет вынужден боксировать как с Муратом Гассиевым, так и с Александром Усиком, если ему предложат хороший гонорар.

"Вряд ли. Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не стремлюсь", - отметил россиянин.

усик - поветкин

Ранее в одном из интервью Александр Усик поделился, что не планирует боксировать Александром Поветкиным, поскольку "это сильно переводят в какую-то политику".

"Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

Поветкин в свою очередь говорил, что между ними отличные приятельские отношения и исключал проведения боя с Усиком.

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