Российский боксер Александр Поветкин оценил возможность проведения боя с украинцем Александром Усиком
Свой комментарий спортсмен дал в интервью "Известиям".
По его словам, он будет вынужден боксировать как с Муратом Гассиевым, так и с Александром Усиком, если ему предложат хороший гонорар.
"Вряд ли. Много с кем есть боксировать. Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут, давай, дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не стремлюсь", - отметил россиянин.
Ранее в одном из интервью Александр Усик поделился, что не планирует боксировать Александром Поветкиным, поскольку "это сильно переводят в какую-то политику".
"Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.
Поветкин в свою очередь говорил, что между ними отличные приятельские отношения и исключал проведения боя с Усиком.
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