Зірка Нацвідбору на Євробачення, співачка Jerry Heil розповіла про серйозну втрату, яка поставила під загрозу її кар'єру

25-річна Яна Шемаєва, більше відома під своїм творчим псевдонімом, відверто розповіла про серйозну проблему, через яку вона найближчим часом не зможе співати. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина заявила, що втратила голос. При цьому, Яна вважає, що причиною її проблеми стала психосоматика, що виникла через неправильне ставлення до життя. Артистка розповіла, що нещодавно відвідувала психолога, розмова з яким і наштовхнула її на цю думку.

"Я допустила помилку, накопичила в собі непроговорене - спочатку стисло шию і горло, а вже через кілька днів голос сказав: «Я піду, а ти поки подумай над своєю поведінкою». Все, що поки можу - нюхати анісове масло і просити вас не повторювати такі трюки в домашніх умовах. Тому що батьки вчили бути милими до інших, але чомусь не до себе", - відверто написала співачка.

Для себе вона зробила висновок, що свої проблеми і потрясіння не варто замовчувати від близьких людей.

Втім, українці на новину про проблеми співачки відреагували неоднозначно. У той час, як деякі підтримали зірку, інші відзначили, що ніколи про неї і не чули.

"Горе звичайно....я її ніколи і не чула", "а він у неї був?", "Бажаю якнайшвидшого одужання", "у неї не було голосу!!", "Поправляйся!",- пишуть люди.

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