Звезда Нацотбора на Евровидение, певица Jerry Heil рассказала о серьезной потере, которая поставила под угрозу ее карьеру

25-летняя Яна Шемаева, больше известная под своим творческим псевдонимом, откровенно рассказала о серьезной проблеме, из-за которой она в ближайшее время не сможет петь. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Так, девушка заявила, что потеряла голос. При этом, Яна считает, что причиной ее проблемы стала психосоматика, возникшая из-за неправильного отношения к жизни. Артистка рассказала, что недавно посещала психолога, разговор с которым и натолкнул ее на эту мысль.

«Я допустила ошибку, накопила в себе непроговоренное - сначала сдавило шею и горло, а уже через несколько дней голос сказал: «Я пойду, а ты пока подумай над своим поведением». Все, что пока могу - нюхать анисовое масло и просить вас не повторять такие трюки в домашних условиях. Потому что родители учили быть милыми к другим, но почему-то не к себе», - откровенно написала певица.

Для себя она сделала вывод, что свои проблемы и потрясения не стоит замалчивать от близких людей.

Впрочем, украинцы на новость о проблемах певицы отреагировали неоднозначно. В то время, как некоторые поддержали звезду, другие отметили, что никогда о ней и не слышали.

«Горе конечно....я её никогда и не слышала», «А он у нее был?», «Желаю скорейшего выздоровления», «У неё не было голоса!!», «Поправляйся!», - пишут люди.

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