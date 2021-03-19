Незрівнянна і чарівна співачка, актриса і бізнес-вумен, екс-ВІА ГРА, Надя Мейхер, змусила забути про сон ніжним жіночним знімком

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram співачка розмістила ніжний знімок із закритими очима. Співачка спустила одяг з плеча, і наблизили руки до обличчя. Очі знаменитість закрила, надаючи знімку особливої магічної чарівності.

38-річна Надія Мейхер вміє дивувати і радувати своїх шанувальників. Вона часто розміщує фото і відео, показуючи свою творчість не тільки як співачки, але і як актриси, і дизайнера одягу.

Найчастіше Надя показує розкуті кадри своїх фотосесій, проте на знімку, про який йде мова, співачка в неймовірно жіночному і чуттєвому образі.

Продуманий до найдрібніших подробиць образ напевно запаморочив голову фанатам Наді. Своє фото надя підписала єдиним словом" відчувати " (#feelit).

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не залишають:

"Моя неймовірна😂❤️😘", "Королева наша🔥❤️😍👏👏", "Красуня 😍", "Немає слів 😶", "Просто шикарна, втім, як завжди! ❤️❤️❤️🙌", "Така красива", "мила завжди", " чарівна і приголомшлива дівчина і співачка!.🌹🌹🌹🌹🙌🙌🙌", "Надюша)))".

Не так давно Надя стала пробувати себе в кіно. Кілька серіалів вийшло з її участю в головній ролі, а також взяла участь у музичному конкурсі "Голос країни 11. Перезавантаження."

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