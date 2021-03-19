Несравненная и очаровательная певица, актриса и бизнес-вумен, экс-ВИА ГРА, Надя Мейхер, заставила забыть о сне нежным женственным снимком

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм певица разместила нежный снимок с закрытыми глазами. Певица спустила одежду с плеча, и приблизили руки к лицу. Глаза знаменитость закрыла, придавая снимку особой магической очаровательности.

38-летняя Надежда Мейхер умеет удивлять и радовать своих поклонников. Она часто размещает фото и видео, показывая свое творчество не только как певицы, но и как актрисы, и дизайнера одежды.

Зачастую Надя показывает раскрепощенные кадры своих фотосессий, однако на снимке, о котором идет речь, певица в невероятно женственном и чувственном образе.

Продуманный до мельчайших подробностей образ наверняка вскружил голову фанатам Нади. Свое фото надя подписала единственным словом "Чувствовать" (#feelit).

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не оставляют:

"Моя невероятная😂❤️😘", "Королева наша🔥❤️😍👏👏", "Красотка 😍", "Нет слов 😶", "Просто шикарная, впрочем, как всегда! ❤️❤️❤️🙌", "Такая красивая", "Милая всегда", "Очаровательная и Потрясающая Девушка и Певица!.🌹🌹🌹🌹🙌🙌🙌", "Надюша )))".

Не так давно Надя стала пробовать себя в кино. Несколько сериалов вышло с ее участием в главной роли, а также взяла участие в музыкальном конкурсе "Голос країни 11. Перезавантаження."

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