Экс-солистка "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер, которая недавно засветилась на шоу "Голос країни", появилась в романтическом образе
Артистка, начиная с 2000-х, пользуется большой популярностью, пишет Politeka.net. Звезда делится своим творчеством с поклонниками, принимает участие в разных шоу, а также находит время на посты в Инстаграм.
Так, брюнетка опубликовала снимок, представ в нежном романтическом образе.
Надя сделала прическу с аккуратными локонами и украсила голову сухими цветами. Разные украшения завершили ее образ.
Также Мейхер сделала макияж с акцентом на красивый взгляд.
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Артистка подписала снимок стихом Марины Цветаевой "Мне нравится, что Вы больны не мной" на французском языке, а потом и перевод.
За два часа публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.
"Моя невероятная😂❤️😘", "Королева наша🔥❤️😍👏👏", "Красотка 😍", "Нет слов 😶", "Просто шикарная, впрочем, как всегда! ❤️❤️❤️🙌", "Такая красивая", "Милая всегда", "Очаровательная и Потрясающая Девушка и Певица!.🌹🌹🌹🌹🙌🙌🙌", "Надюша )))", "С не давних пор, любимая певица!!!👏👏👏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷👍👍👍", "сочная аппетитная мадам-с...", "Спасибо Вам за красоту Вашей души!❤️", "Самая красивая и талантливая из группы, не хочется название писать и так понятно 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌👏👏👏👏👏👏", "Ну красавица 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, что пышногрудая экс-ВИА Гра Мейхер свела с ума в образе монашки: «Ох, Надя, что ж ты делаешь…»
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