Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер восхитила необычным бразом

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица показала фото на своей странице в Инстаграм, на котором предстала в образе из фильма «Скажене весілля».

«Скажене весілля 3 набирает обороты... Кто уже смотрел?😉 Что скажете? Я сыграла настоятельницу женского монастыря Капитолину😉. С очень интересным интригующим прошлым. И не менее привлекательным настоящим», - написала певица.

Отметим, Мейхер вызвала бурную реакцию Сети в таком образе.

«Вы красивы в любом образе. Самая крутая ВИА ГРА!!!», «Какая Вы красивая 🔥», «Надежда, вы прекрасны», «Красотка», «Шикарная», «Вам так идёт этот образ», «О боже какой ангел», «Ох, Надя, что ж ты делаешь со мной», «Девушка номер1❤ обожаю тебя», «Богиня», «Какая же Вы красивая, просто пример для подражания! Во всем», «Монашка что-то слишком горяча», - пишут в комментариях.

Ранее Мейхер блеснула красотой в мехах и драгоценностях. На можно увидеть мех коричневого цвета и массивные кожаные украшения. Этот образ она также дополнила стильными кольцами и темным маникюром. При этом макияж у Нади сдержанный и выполнен в нюдових тонах.

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