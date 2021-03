Артистам на сцене приходится выглядеть идеально и тщательно продумывать свой образ заранее, чтобы не показать недостатки и изъяны

Очень часто это касается не только макияжа, но и родимых пятен, родинок и татуировок. В последнее время жесткие ограничения, поставленные самими звездами, постепенно уходят и многие из артистов открыто показывают себя. Представляем топ-фото звезд с необычными тату, которые они прятали.

Певица Тина Кароль очень консервативна и сдержана. Поэтому у нее есть четкий стиль и яркий образ, который она использует на сцене. Однако в последнем клипе, где поднимается тема феминизма, Тина решила сменить образ полностью и даже сделала небольшое тату. Кадры звезда не так давно показала в Стори. Для демонстрации своей татуировки Тина надела маечку на тоненьких бретельках темного цвета.

А вот кадр, который был сделан на мероприятии Игоря Крутого, куда Ани Лорак пришла в эффектном и достаточно открытом платье, вызвал переполох в сети. Дело в том, что глубокий вырез на талии певицы позволил фанатам разглядеть тату бабочки на ее ребрах.

Рисунок был достаточно миниатюрным, поэтому фанаты видели его впервые.

Надя Дорофеева не так давно рассказывала, что в ее тату вложена душа и энергия, каждое тату для нее особенное.

«Первую "all you need is love" тату я набила в Мексике. Это строчка из песни Битлз, которая является моей любимой группой и мое жизненное кредо. Следующая татуировка сердце и внутри надпись dodo - это ник ,которым меня называют поклонники. На шее "harmony" - здесь все и так понятно. А на ногах «хороший и плохой» - об энергии, - рассказала певица.

Украинский музыкант Владимир Дантес и супруг Дорофеевой может похвастаться многими тату, есть и отличительные, которые артист носит на левой руке. На внутренней части артист наколол стан с нотами песни группы Queen, а на плече — микрофон с подписью «Рок-н-ролл». На правой руке у него рисунок, который символизирует мужское и женское начало, равновесие — два треугольника.

Певица и телеведущая Надежда Мейхер может похвастаться лишь двумя тату, но к ним относится со всем вниманием. На копчике певицы набито сердце с терновым венком и кровь. На ноге следует продолжение темы – изображен еще один терновый венок.

