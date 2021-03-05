Артистам на сцені доводиться виглядати ідеально і ретельно продумувати свій образ заздалегідь, щоб не показати недоліки і вади
Дуже часто це стосується не тільки макіяжу, але і родимих плям, родимок і татуювань. Останнім часом жорсткі обмеження, поставлені самими зірками, поступово йдуть і багато хто з артистів відкрито показують себе. Представляємо топ-фото зірок з незвичайними тату, які вони ховали.
Співачка Тіна Кароль дуже консервативна і стримана. Тому у неї є чіткий стиль і яскравий образ, який вона використовує на сцені. Однак в останньому кліпі, де піднімається тема фемінізму, Тіна вирішила змінити образ повністю і навіть зробила невелике тату. Кадри зірка не так давно показала в сторі. Для демонстрації свого татуювання Тіна одягла маєчку на тоненьких бретельках темного кольору.
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А ось кадр, який був зроблений на заході Ігоря Крутого, куди Ані Лорак прийшла в ефектному і досить відкритому платті, викликав переполох в мережі. Справа в тому, що глибокий виріз на талії співачки дозволив фанатам розгледіти тату метелика на її ребрах.
Малюнок був досить мініатюрним, тому фанати бачили його вперше.
Надя Дорофєєва не так давно розповідала, що в її тату вкладена душа і енергія, кожне тату для неї особливе.
"Першу" all you need is love " тату я набила в Мексиці. Це рядок з пісні Бітлз, яка є моєю улюбленою групою і Моє життєве кредо. Наступна татуювання серце і всередині напис dodo - це Нік, яким мене називають шанувальники. На шиї "harmony" - тут все і так зрозуміло. А на ногах "хороший і поганий" - про енергію, - розповіла співачка.
Український музикант Володимир Дантес і чоловік Дорофєєвої може похвалитися багатьма тату, є і відмінні, які артист носить на лівій руці. На внутрішній частині артист наколов стан з нотами пісні групи Queen, а на плечі — мікрофон з підписом «Рок-н-рол». На правій руці у нього малюнок, який символізує чоловіче і жіноче начало, рівновага — два трикутника.
Співачка і телеведуча Надія Мейхер може похвалитися лише двома тату, але до них ставиться з усією увагою. На куприку співачки набите серце з терновим вінком і кров. На нозі слід продовження теми-зображений ще один терновий вінок.
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