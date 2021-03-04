Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер устроила испытание на прочность своим фанатам

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала в соблазнительном образе.

Стоит отметить, звезда частенько радует поклонников откровенными фото. Обладая завидной фигурой, пышным бюстом, тонкой талией и крутыми бедрами, Мейхер покоряет не только талантом петь, но и своей божественной красотой. За жизнью артистки в Инстаграм следят уже более 365 тысяч пользователей, и армия ее фанатов все больше с каждым днем.

В этот раз босая брюнетка, с растрепанными волосами, сидела в чувственной позе, сложив ногу на ногу. Звезда позировала в коротеньком шелковом платье-комбинации черного цвета, накинув на плечи теплую вязаную кофту.

Мейхер подразнила изящными контурами своего роскошного тела, сведя публику с ума. На этом черно-белом снимке артистка раскрыла весь свой женский шарм - просто услада для глаз.

Ранее мы рассказывали, что Мейхер появилась в шоу "Голос країни-11". Она решила выступить перед своими коллегами ради эксперимента. И выбрала для этого шикарное бархатное платье красного оттенка с разрезом внизу, граничившим с нормами приличия.

Надежда исполнила песню Mon mec a moi Патрисии Каас и развернула к себе сразу всех четырех тренеров шоу, которые были изрядно удивлены такой участницей.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра Мейхер заворожила изгибами в черном кружеве: "Наслаждение".

Как сообщала Politeka, спелая красавица Надя Мейхер из "Голос страны" потрясла новым видео, спев без фонограммы: "пронзает сердце".

Также Politeka писала, зЗвезда "Голоса страны" Мейхер рассказала о своей страсти, ободрив очаровательной улыбкой: "не нужна ВИА Гра...".