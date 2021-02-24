Известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер порадовала поклонников результатами очаровательной фотосессии

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надежда Мейхер, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге. Так, недавно 38-летняя звезда опубликовала в Instagram обворожительное фото, на котором появилась в соблазнительном образе.

Как видно, на новом черно-белом снимке Надежда запечатлена в залитой солнцем светлой комнате, она стоит в интересной позе, заведя руки за голову. Перед камерой красотка появилась в интересном черном платье с кружевом, которое подчеркнуло изящную фигуру и пышное декольте звезды. Ее волосы и лицо скрыты за темной прозрачной шалью, которой она обвила всю голову, красотка прикрыла глаза, как будто задумалась о чем-то.

К слову, в своих сторис Мейхер показала еще один необычный черно-белый кадр, на котором запечатлена на прогулке. Как видно, перед камерой артистка позирует на улице, она укутала себя в грубое теплое пальто. Ее волосы небрежно уложены и закрывают часть лица. Здесь она также не смотрит в камеру – ее острый взор направлен куда-то в сторону, а одной рукой певица касается щеки.

Отметим, что ранее Надежда Мейхер выложила в своем микроблоге необычное видео своего выступления – артистка спела на французском языке, чем просто очаровала публику. В подписи к ролику певица написала: "Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты". А поклонники кинулись обсуждать публикацию, восхищаясь пением Надежды.

Напомним, Спелая красотка Надя Мейхер из "Голос країни" потрясла новым видео, спев без фонограммы: "Пронзает сердце"

Как сообщала Politeka, Звезда «Голосу країни» Мейхер рассказала о своей страсти, взбодрив чарующей улыбкой: "Не нужна Виа Гра…".

Также Politeka писала, Экс-ВИА Гра Мейхер нашла оправдание своему участию в "Голосі країни": "Я не собиралась оставаться, но...".