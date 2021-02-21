Экс-солистка "ВИА Гры", участница шоу "Голос країни", Надежда Мейхер, рассказала, зачем пришла на известный проект
Артистка ведет активную творческую жизнь: исполняет песни, снимается в фильмах и сериалах, а в прошлом году даже стала финалисткой шоу «Танці з зірками», передает Politeka.net.
На днях звезда удивила своим появлением еще в одном шоу - "Голос країни". На слепых прослушиваниях Надежда исполнила песню "Mon mec a moi". Звезда осталась в шоу в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.
Зрители были удивлены столь необычной "выходкой" исполнительницы и звездных тренеров. Некоторые раскритиковали их, другие же поддержали.
В своем интервью "КП в Украине" Надежда оправдалась перед недовольной публикой. Так, по словам звезды, она пошла на вокальное телешоу, чтобы поделиться со зрителем своим творчеством и удовлетворить профессиональные потребности.
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"Я с удовольствием приняла приглашение выступить на сцене "Голосу країни". Я не собиралась оставаться, но меня уговорили тренеры, и в первую очередь – Тина Кароль. Я не смогла устоять", – рассказала Мейхер.
Стоит отметить, что звезда стала известна с 2000-х годов, когда была солисткой в группе "ВИА Гра".
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