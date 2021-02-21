Экс-солистка "ВИА Гры", участница шоу "Голос країни", Надежда Мейхер, рассказала, зачем пришла на известный проект

Артистка ведет активную творческую жизнь: исполняет песни, снимается в фильмах и сериалах, а в прошлом году даже стала финалисткой шоу «Танці з зірками», передает Politeka.net.

На днях звезда удивила своим появлением еще в одном шоу - "Голос країни". На слепых прослушиваниях Надежда исполнила песню "Mon mec a moi". Звезда осталась в шоу в качестве участницы после настойчивых уговоров со стороны наставницы Тины Кароль.

Зрители были удивлены столь необычной "выходкой" исполнительницы и звездных тренеров. Некоторые раскритиковали их, другие же поддержали.

В своем интервью "КП в Украине" Надежда оправдалась перед недовольной публикой. Так, по словам звезды, она пошла на вокальное телешоу, чтобы поделиться со зрителем своим творчеством и удовлетворить профессиональные потребности.

При этом певица убеждает, что не собиралась участвовать в проекте, лишь долгие уговоры тренеров подействовали на нее. А песня "Mon mec a moi" и вовсе включена в ее концерт "Feelings", с которым она гастролирует.