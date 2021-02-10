Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила чувственным снимком

Очаровательная Надежда Мейхер завоевывает любовь поклонников с помощью своего таланта, харизмы и привлекательной внешности. В своем Instagram Stories певица предстала в шикарном женственном образе, пишет Politeka.net.

На фото, которое показала Надежда Мейхер, она позирует в оригинальном платье из темно-красного бархата с большим разрезом и заметным выкатом на груди. Весь образ звезды был с легким оттенком ретро-стиля, в котором читалась неуловимая элегантность, стиль и женственность.

Надя Мейхер позировала стоя, уложив одну руку на крутое аппетитное бедро, а вторую поднесла к лицу, демонстрируя маникюр в тон наряду. От певицы веяло невероятной чувственностью, страстью и утонченностью, что подчеркивалось выражением лица и позой Мейхер.

Вероятно, снимок стал частью фотосессии певицы в бархатном платье, к которому она очень удачно подобрала аккуратные туфельки на высоком каблуке с закрытым носочком, но открытым пальчиком. Тонкая шлейка на туфлях выгодно подчеркнула изящество щиколоток и стройные ножки.

Чувственная Надежда Мейхер позировала около старинной швейной машинки, на тумбе которой стояла оригинальная композиция из растений.

Напомним, что Надежда Мейхер очень тщательно продумывает свои образы, в которых она предстает перед публикой. Недавно она обновила свою страницу в Instagram красивым снимком в длинном вечернем платье с очень необычными рукавами. Певица позировала, сидя на большом комоде и закинув стройные ножки одна на другую. Их красивый изящный изгиб подчеркнули черные босоножки на высоком каблуке.

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