Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила чувственным снимком
Очаровательная Надежда Мейхер завоевывает любовь поклонников с помощью своего таланта, харизмы и привлекательной внешности. В своем Instagram Stories певица предстала в шикарном женственном образе, пишет Politeka.net.
На фото, которое показала Надежда Мейхер, она позирует в оригинальном платье из темно-красного бархата с большим разрезом и заметным выкатом на груди. Весь образ звезды был с легким оттенком ретро-стиля, в котором читалась неуловимая элегантность, стиль и женственность.
Надя Мейхер позировала стоя, уложив одну руку на крутое аппетитное бедро, а вторую поднесла к лицу, демонстрируя маникюр в тон наряду. От певицы веяло невероятной чувственностью, страстью и утонченностью, что подчеркивалось выражением лица и позой Мейхер.
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Вероятно, снимок стал частью фотосессии певицы в бархатном платье, к которому она очень удачно подобрала аккуратные туфельки на высоком каблуке с закрытым носочком, но открытым пальчиком. Тонкая шлейка на туфлях выгодно подчеркнула изящество щиколоток и стройные ножки.
Чувственная Надежда Мейхер позировала около старинной швейной машинки, на тумбе которой стояла оригинальная композиция из растений.
Напомним, что Надежда Мейхер очень тщательно продумывает свои образы, в которых она предстает перед публикой. Недавно она обновила свою страницу в Instagram красивым снимком в длинном вечернем платье с очень необычными рукавами. Певица позировала, сидя на большом комоде и закинув стройные ножки одна на другую. Их красивый изящный изгиб подчеркнули черные босоножки на высоком каблуке.
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