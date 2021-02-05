Надя Мейхер покорила смелым образом, вот это декольте, несите огнетушитель

Украинская певица и актриса Надя Мейер, экс-участница группы ВИА Гра, не перестает удивлять и интересовать фанатов. В Сети поклонники не только следят за творчеством знаменитости, но и создают фан-страницы, на которых размещают фото певицы. На одной из таких, как сообщает портал Politeka, появился невероятно будоражащий кадр.

"Софи Лорен!!!", - первое, что воскликнули поклонники. А ведь и правда, глядя мельком на фото, сразу и не узнаешь Надежду, - не иначе, в кадре мировая знаменитость, итальянка Софи Лорен. Однако нет, это украинская певица Надя Мейхер.

Для такого роскошного кадра Надя облачилась в очень соблазнительный наряд с бездонным декольте. "Дыньки" певицы так и просятся наружу. Соблазнительный образ дополнила косынка, повязанная на голову как носила Софи Лорен. Взгляд, украинская знаменитость, отвела, демонстрируя мейкап в стиле 60-х.

Фолловеры не выдержали, они написали: "Ай да Надя!!!! Ай да краса!!! Софі Лорен українського походження 🌹🌹🌹", "Классно выглядит!", "🙂🙏🙏🙏💯".

Ранее стало известно, что ради роли в кино Надя облачилась в наряд монашки и поразмышляла о жизни, смерти и счастье. Как оказалось, Надя вывела для себя формулу, по которой движется и развивается. Она заявила, что нет пределу самосовершенствованию. А также поразмышляла о том, что для нее счастье.

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