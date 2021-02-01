Вот это да!

Экс-солистка "ВИА Гры", а также финалистка шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер показала фото вместе с телеведущим Юрием Горбуновым

Надежда Мейхер аносировала выход фильма «Скажене весілля», в котором она сыграла вместе с супругом Кати Осадчей, пишет Politeka.net.

Отметим, в Сети расхвалили красавцев-актеров. При этом отметили. Что Юрий Горбунов заметно похудел. На фото он позировал в черном свиьере поверх белой рубашки, черных штанах и кроссовках.

Надя Мейхер запечатлена в черной водолазке, длинной юбке с принтами и черных лакированных туфлях. Артисты просто светятся от радости. Видимо тоже не дуждуться 25 февраля, когда выйдет фильм.

«Вкусняшка моя», «Самая самая красивая ты моя любовь с детства», «Горбунов так похудел под стать жене», «Замечательная во всём, гениальная❤. Искренне, продуктивно и грамотно действуете. Спасибо!!! Надежда ваш гардероб это очень красиво, изысканно. Всегда радуюсь вашим достижениям во всех направлениях», "Очень рада была увидеть Вас в эфире сегодня утром! Такую красивую и милую", "Надежда, какая Вы волшебная", - пишут в комментариях.

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