Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер соблазнила формами в красивых платьях

Артистка покорила красотой в нарядах, которые кружат голову, передает Politeka.net. Звезда предстала в легких нарядах и жарких позах.

Соответствующие кадры были обнародованы в сторис Инстаграм. Мейхер позировала в легком платье на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, из которого едва ли не выпрыгивала грудь: "Эффектно!".

Надежда наклонилась, прибавив кадру большей пикантности. Красивая прическа стала отличным завершением образа.

На другом фото звезда позировала в платье в горошек. Надежда присела в машину, и широко расставила ноги.

Завершением образа стал макияж и красивая прическа. Фото вышло в ретро-стиле.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звезду осыпали комплиментами в личной переписке.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер, которая в юности не занималась музыкой. Все же решила себя попробовать в этом направлении. Познакомившись с Валерием и Константином Меладзе, девушка прошла кастинг в группу "ВИА Гра".

Звезда стала выступать в дуэте с Аленой Винницкой. Популярность к красоткам пришла после исполнения песни "Попытка №5".

Хит в один момент оказался на самых высоких строчках и был удостоен сразу двух премий - «Золотой граммофон» и «Золотая гиря».

Так, все узнали о жгучей брюнетке Надежде Мейхер, популярность которой не угасает до сих пор.

Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в дырявых джинсах показала все, на что способна: "Чувственно, круто...".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер показала настоящий "огонь" в красном бархате: "Сила и глубина...".