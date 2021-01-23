Экс-солистка «ВИА Гры», финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер впечатлила ярким образом и глубокой молитвой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала яркий снимок, на котором она подняла лицо и руки вверх. Складывалось впечатление, что артистка обращается к небесам. Это неспроста, ведь артистка сопроводила свое фото молитвой, написанной Антуаном де Сент-Экзюпери.

«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали», - такими словами начинается произведение.

Послание Мейхер произвело настоящий фурор в комментариях.

«Самая Красивая Женщина 21 века», «Как можно пройти мимо и остаться равнодушным. То самое редкое сочетание красоты и ума», «Надежда вы очень красивая», «Надя я вас люблю, вы Эталон красоты», «Боже, какие правильные слова! Идеально и красиво!)», «настоящая богиня», «Надя, просто умница», «Надежда спасибо!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на фото можно рассмотреть идеальный овал лица 38-летней артистки.

Напомним, что эффектная Мейхер показала настоящий "огонь" в красном бархате: "Сила и глубина...".

Как сообщала Politeka, шикарная Надежда Мейхер опасно наклонилась в платье с неприличным декольте: "Эффектно!".

Также Politeka писала, что горячая Надежда Мейхер в прозрачном платье показала свое необъятное богатство: с такой не заснешь.