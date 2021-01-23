Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер спокусила формами в красивих сукнях

Артистка підкорила красою в нарядах, які доводять до запаморочення, передає Politeka.net. Зірка постала в легких нарядах і жарких позах.

Відповідні кадри були оприлюднені в сторіс Instagram. Мейхер позувала в легкій сукні на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке декольте, з якого ледь не вистрибували груди: "Ефектно!".

Надія нахилилася, додавши кадру більшої пікантності. Красива зачіска стала відмінним завершенням образу.

На іншому фото зірка позувала в сукні в горошок. Надія присіла в машину, і широко розставила ноги.

Завершенням образу став макіяж і красива зачіска. Фото вийшло в ретро-стилі.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірку обсипали компліментами в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер, яка в юності не займалася музикою. Все ж вирішила себе спробувати в цьому напрямку. Познайомившись з Валерієм і Костянтином Меладзе, дівчина пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

Зірка стала виступати в дуеті з Оленою Вінницькою. Популярність до красунь прийшла після виконання пісні "Попытка №5".

Хіт в один момент опинився на найвищих сторчках і був удостоєний відразу двох премій - «Золотий грамофон» і «золота гиря».

Так, всі дізналися про пекучу брюнетку Надію Мейхер, популярність якої не згасає досі.

Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

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