Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер полонила яскравим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в неймовірно розкішному вбранні.

Як відомо, Надія Мейхер з юності славиться апетитними формами. Навіть коли артистка пристойно худла, її значний бюст завжди залишався з нею. Для того, щоб підкреслювати свою жіночність і особливу красу, Мейхер створила власний бренд одягу, який час від часу рекламує у себе в мережі.

Цього разу співачка також постала в одному з нарядів власного бренду. Вона позувала в чорній сукні. Артистка стояла біля стіни, піднявши одну руку і демонструючи незвичайні широкі рукави вбрання. Прозорі вставки в сукні дали можливість розгледіти нижню білизну Мейхер, а також вигини її тіла. Незвичайна зачіска і прикраси доповнили образ Наді.

Варто відзначити, що шанувальники не змогли залишити коментарі до фото, так як воно було опубліковано в сторіс.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер показала себе зблизька. Красуня приміряла чорне вбрання з пір'ям. Вона піднесла руки до обличчя, в результаті чого її витончене обличчя виявилося обрамлене пір'ям.

Нагадаємо, що фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

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