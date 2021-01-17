Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вразила своїм талантом

Надія Мейхер вже давно довела, що талановита, пише Politeka.net. Зірка не тільки дуже красива, але вона й хороша акторка, а також вона відмінно танцює.

Цього разу в Instagram Мейхер похвалилася своїм талантом співу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Артистка виконала відому пісню "Пам'яті Крузо", яка вперше була виконана Лучано Паваротті у 1986 році.

Зазначимо, автор, Лучо Далла, присвятив композицію відомому італійському оперному співакові Енріко Карузо.

Надія Мейхер пронизливим голосом виконала хіт. Вона була біля мікрофона в простому одязі. Зірка одягла об'ємний светр і діряві джинси. Шапочка на голові доповнила образ.

""Пам'яті Карузо" 14 лютого місто Чернігів❤️, в день Закоханих відбудеться мій Акустичний концерт" FEELINGS"", - написала артистка.

За 13 годин пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

"Ого🔥 🔥 🔥 👏 👏", " обожнюю😊", " голос Суперрр👍 😊 🤗", " улюблена пісня!!!🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻", "Голос суперрр👍 😊", "Браво Надійка!!!Як шкода, що в Україну складно проїхати і подивитися і послухати Вас приїжджайте в Білгород-ми поруч будемо Вас чекати♥♥️🌠 💞 🌹"," сучасна Віагра йде курити після прослуховування. Спасибі, Надія!👏👏👏👏🔥🔥🔥", "Ти просто розумничка", "так стильно одягнені, затишно! Обіймаю міцно❤️. Надія під враженням вашого вокалу, ви так навчилися співати чуттєво, круто.", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.

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