Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер пленила ярким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно роскошном наряде.

Как известно, Надежда Мейхер с юности славится аппетитными формами. Даже когда артистка прилично худела, ее внушительный бюст всегда оставался с ней. Для того, чтобы подчеркивать свою женственность и особую красоту, Мейхер создала собственный бренд одежды, который время от времени рекламирует у себя в сети.

В этот раз певица также предстала в одном из нарядов собственного бренда. Она позировала в черном просвещающемся платье. Артистка стояла возле стены, подняв одну руку и демонстрируя необычные широкие рукава наряда. Прозрачные вставки в платье дали возможность рассмотреть нижнее белье Мейхер, а также изгибы ее тела. Необычная прическа и украшения дополнили образ Нади.

Стоит отметить, что поклонники не смогли оставить комментарии к фото, так как оно было опубликовано в сторис.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала себя вблизи. Красотка примеряла черный наряд с перьями. Она поднесла руки к лицу, в результате чего ее изящное лицо оказалось обрамлено перьями.

Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в дырявых джинсах показала все, на что способна: "Чувственно, круто...".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер показала настоящий "огонь" в красном бархате: "Сила и глубина...".