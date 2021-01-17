Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер пленила ярким образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно роскошном наряде.
Как известно, Надежда Мейхер с юности славится аппетитными формами. Даже когда артистка прилично худела, ее внушительный бюст всегда оставался с ней. Для того, чтобы подчеркивать свою женственность и особую красоту, Мейхер создала собственный бренд одежды, который время от времени рекламирует у себя в сети.
В этот раз певица также предстала в одном из нарядов собственного бренда. Она позировала в черном просвещающемся платье. Артистка стояла возле стены, подняв одну руку и демонстрируя необычные широкие рукава наряда. Прозрачные вставки в платье дали возможность рассмотреть нижнее белье Мейхер, а также изгибы ее тела. Необычная прическа и украшения дополнили образ Нади.
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Стоит отметить, что поклонники не смогли оставить комментарии к фото, так как оно было опубликовано в сторис.
Ранее мы писали, что Надежда Мейхер показала себя вблизи. Красотка примеряла черный наряд с перьями. Она поднесла руки к лицу, в результате чего ее изящное лицо оказалось обрамлено перьями.
Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".
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