Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками» Надія Мейхер поділилася філософською думкою

Зірка не тільки ділиться розумними думками, але і підкорює своїми досконалими формами в яскравих образах, пише Politeka.net. Артистка цього разу постала в бордовій сукні зі сміливим декольте.

Наряд сидів на плечах, оголюючи чорні бретельки білизни, що надавало образу особливої розкутості.

Красуня розпустила чисте волосся, яке прикрило півобличчя акуратною хвилею. Співачка посміхалася і дивилася в камеру.

"У дійсному міститься не більше, ніж у можливому... Не більше ніж може уявити нашу свідомість, і не менше... Сила, і глибина свідомості служить можливості осягати ...",- підписала знімок Надія.

За півгодини пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Шикарна", "як же я тебе обожнюю Надія ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "ви наша намистинка", " Надя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ти най-най ❤️❤️❤️❤️", "красуня❤️🌸", " Надія, ви дуже красива жінка 👑👑❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "завжди цікаво, слухати, дивитися!!!😍 ", "Красива жінка", - написали користувачі мережі, не в силах відірватися від розкішної зірки.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер була одягнена в чорне вбрання з пір'ям. Вона піднесла руки до обличчя, в результаті чого її витончене обличчя виявилося обрамлене пір'ям. На шиї й руках 38-річної артистки красувалися прикраси.

Нагадаємо, що хтива Мейхер в червоних шовках блиснула "забороненим плодом": мистецтво зваблювання.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Надя Мейхер заворожила бездонним декольте і млосним виглядом в оксамиті: "на межі пристойності".

Також Politeka писала, що ефектна Мейхер в червоному оксамиті з небезпечним розрізом зачарувала Горбунова на "Голос країни": "вона крута...".