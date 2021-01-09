Українська співачка та екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер порадувала новим спокусливим образом
Як пише Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому постала в червоному оксамитовому вбранні з просторими рукавами, родзинкою якого стало пікантне декольте. Дві бретельки натягнули тканину на бюсті красуні, а підвіска на шиї зробила ще більший акцент на грудях, буквально на межі пристойності.
Розкішний образ Наді довершили прикраси на зап'ястях, масивні кільця і стильна зачіска, що відкрила вухо з одного боку. Виконавиця позувала для кадру з абстрактним поглядом, одну руку вона доклала на талію, а інший млосно торкнулася власної щоки.
У такому вигляді Мейхер вирішила взяти штурмом ще одне популярне українське шоу - "Голос країни". Артистка вирушила на зйомки одинадцятого сезону проекту, щоб виступити перед зірковими тренерами: Тіною Кароль, Надею Дорофєєвою, Дмитром Монатіком і Олегом Винником.
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Раніше ведучий шоу "Голос країни" висловив надії свою підтримку, адже давно знайомий з нею за іншими проектами:
"Я думаю, якісь свої оперні справи, які вона останнім часом втілює в життя. Ми цього року так близько довго з Надею спілкуємося і в "Вуйках" і в "Танцях", що я очікував що вона буде в "Голосі". Я бажаю Наді успіху, вона крута".
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