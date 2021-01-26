Украинская певица Надежда Мейхер примерила монашескую рясу ради новой роли в кино

Как сообщает Politeka.net, знаменитость сыграла в комедийном фильме «Скажене весілля 3». Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в образе монашки: черная ряса, апостольник, белый воротничок и крестик на груди. Вдобавок, Надежда Мейхер сделала себе неброский макияж.

"Приветствую! Пополняем ролевую копилку.)) В этой комедии я сыграла монашку", - объяснила звезда в описании.

Стоит отметить, что рэпер Потап тоже примерил образ духовного лица в "Скаженому весіллі 3". Он выложил в микроблоге "Инстаграм" серию кадров из фильма, на которых предстал в рясе и с длинной бородой. Его протеже Алексей Завгородний, бывший участник группы "Время и Стекло" тоже появился в костюме священника, но с более простым головным убором.

Пользователи соцсети принялись обсуждать образы звезд в комментариях:

"Более сексуальной монашки не видела 🔥"; "Самая красивая из всех монашек!"; "Женюсь"; "Сладкая моя! 💕💕"; "Надя, ты восхитительно прекрасная!"; "Красивая до безумия!!! 🔥"; "Жара!!!)"; "Не подумал бы, что образ монахини выйдет таким впечатляющим. Теперь я видел все 😊"; "можно вас облизнуть)!"; "Ты ли это, матушка???".

В последнем сезоне "Танців з зірками" Надежда Мейхер стала одной из любимых участниц судьи Григория Чапкиса. В одном из выпусков мэтр признался, что влюбился в знаменитую красотку, когда она только начала музыкальную карьеру.

Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

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