Экс-солистка "ВИА Гры", а также финалистка шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер разоткровенничалась о личном

Надежда Мейхер сводит с ума своим талантом и многогранностью, но также звезда не забывает о внутреннем мире и саморазвитии. В своем Instagram она поделилась рассуждениями о самопознании и движении к цели и жизни в целом, сопроводив свои мысли чувственным снимком, пишет Politeka.net.

На портретном снимке неподражаемая Надежда Мейхер как бы смотрит в самую душу своим пронзительным и глубоким взглядом, демонстрируя женственность и чувственность. Певица позирует в черном наряде с тонкими перьями на плечах, подняв руку вверх, а другой - слегка прикоснувшись к щеке.

В продолжение своего образа Надежда Мейхер рассказала о том, что для нее является жизнь в целом и как человек проходит свой путь к цели, совершенствуясь и познавая себя.

По мнению Мейхер, сам человек как канат над пропастью, который натяну между животными инстинктами и сверхчеловеком. Поэтому на своем пути к цели человек может встретиться с опасностью, страхами или даже остановиться, но и познать себя, трансформироваться и научиться любить жизнь.

По словам Надежды Мейхер, она наполнена счастьем от осознания безграничности в творчестве, самопознании и развитии себя. Поэтому она все время с жадностью двигается в этом направлении.

"Меня всегда эмоционально возбуждала неудовлетворённость, ведь она меня не останавливала, а наоборот хотелось ещё больше и глубже себя испытывать внутри и извне. Я счастлива!",- пишет талантливая певица.

Также она добавила, что очень важным для нее является наполнение души благодарностью ко всему что было, есть и будет, что нет жизни "до" и "после", а жизнь - это непрерывные связи сплетающихся в кружево нитей.

"Важно наполнить душу благодарностью ко всему что было, есть и будет. Чтобы однажды с благодарность уйти в вечность...",- завершила звезда.

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