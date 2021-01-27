Экс-солистка "ВИА Гры", а также финалистка шоу "Танці з зірками" Надежда Мейхер разоткровенничалась о личном
Надежда Мейхер сводит с ума своим талантом и многогранностью, но также звезда не забывает о внутреннем мире и саморазвитии. В своем Instagram она поделилась рассуждениями о самопознании и движении к цели и жизни в целом, сопроводив свои мысли чувственным снимком, пишет Politeka.net.
На портретном снимке неподражаемая Надежда Мейхер как бы смотрит в самую душу своим пронзительным и глубоким взглядом, демонстрируя женственность и чувственность. Певица позирует в черном наряде с тонкими перьями на плечах, подняв руку вверх, а другой - слегка прикоснувшись к щеке.
В продолжение своего образа Надежда Мейхер рассказала о том, что для нее является жизнь в целом и как человек проходит свой путь к цели, совершенствуясь и познавая себя.
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
Дорофееву, Дантеса, Ирину Монатик и других звезд потрясло несчастье с Сергеем Бабкиным: "Держись, пожалуйста!"
Осадчая засветила «беременный» животик рядом с Кароль на "Голосі країни": «Передавай эстафету Тине!»
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
По мнению Мейхер, сам человек как канат над пропастью, который натяну между животными инстинктами и сверхчеловеком. Поэтому на своем пути к цели человек может встретиться с опасностью, страхами или даже остановиться, но и познать себя, трансформироваться и научиться любить жизнь.
По словам Надежды Мейхер, она наполнена счастьем от осознания безграничности в творчестве, самопознании и развитии себя. Поэтому она все время с жадностью двигается в этом направлении.
"Меня всегда эмоционально возбуждала неудовлетворённость, ведь она меня не останавливала, а наоборот хотелось ещё больше и глубже себя испытывать внутри и извне. Я счастлива!",- пишет талантливая певица.
Также она добавила, что очень важным для нее является наполнение души благодарностью ко всему что было, есть и будет, что нет жизни "до" и "после", а жизнь - это непрерывные связи сплетающихся в кружево нитей.
"Важно наполнить душу благодарностью ко всему что было, есть и будет. Чтобы однажды с благодарность уйти в вечность...",- завершила звезда.
Напомним, любимица Григория Чапкиса Мейхер объявилась в образе монашки, Потап тоже в деле: "Сладкая моя"
Как сообщала Politeka, расчувствовавшаяся Надежда Мейхер закинула голову, обратившись к небесам: "Господи, я прошу…"
Также Politeka писала, что шикарная Надежда Мейхер опасно наклонилась в платье с неприличным декольте: "Эффектно!"