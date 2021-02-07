Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер с разных ракурсов показала свои шикарные изгибы

Артистка продемонстрировала фигуру в стильном наряде, передает Politeka.net. Известно, что певица , кроме того, что снимается в фильмах и записывает песни, еще и занимается выпуском собственной линии одежды.

В этот раз звезда показала на себе стильный наряд, покружившись перед камерой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка была в черной кофте и зеленой юбке в клетку. Последняя обтянула упругие ягодицы звезды. Кроме того, благодаря необычному крою показались стройные ножки звезды в черных ботфортах.

Красотка перед камерой показала свои шикарные изгибы, она улыбалась и игралась с волосами.

"Мое вдохновение...", - подписала видео Мейхер.

Всего за семь минут пост успели посмотреть более 2000 раз.

"Юбочка классная", "Сочная моя!)💕💕", "Стильно👏!!!", "Красотка ❤️👑", "Потрясающая женщина)", "Как всегда прекрасна, женщина - праздник 🔥", "Как всегда 🔥👍🏼", "Приятная одежда, но модель невероятно красивая", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что хотя Надежда Мейхер в юности не занималась музыкой, все же решила себя попробовать. Будущая артистка познакомилась с Валерием и Константином Меладзе, и прошла кастинг в группу "ВИА Гра".

В дуэте с Аленой Винницкой, Надежда завоевала огромную популярность. Сейчас артистка считается одной из самых успешных экс-"виагринок".

Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.

Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".