Известная певица Ксения Попова, новая солистка ВИА Гры и звезда "Х-фактора", показала себя в дерзком образе

На фото красотка позирует в кожаном топе и юбке. Ксению не смущало, что наряд был очень маленьким и почти ничего не скрывал. Попова отвела взгляд от камеры и хвасталась безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку популярного коллектива.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Но на страничке коллектива появился ролик, где Ксения вместе с другими солистками выполнила танец. Как оказалось, для видео певицам нужно было стать гейшами.

"Эксклюзивный материал", - написано под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Когда-то из-за выхода клипа на эту песню я отрезала волосы, хотела прическу как у Надежды Мейхер, так она там хороша", "Намек на антигейшу", "Наконец-то! Песни и вправду нигде нет, нужно постараться ее откопать! Ура!", "Классная идея! Умнички девушки! Образы", "Это будет бомба".

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Девушка была одета в черное платье с вырезами. Волосы она собрала, а сдержанный образ разбавила красным маникюром и красной губной помадой.

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