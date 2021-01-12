Популярная исполнительница Ксения Попова, участница трио "ВИА Гра" и звезда "Х-фактора", впечатлила безупречной фигурой в одном платье
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
"Видео вызов?" – коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии Попова предстает перед камерой в роскошном платье с разрезами, демонстрируя роскошную фигуру в постели с разных ракурсов и поз.
"Ух ты, моделька!", "это просто какая-то фантастика", "безупречная красота", "невероятный вид", "бомбезная красота!", "я не могу тобой налюбоваться, бомба", "роскошный вид", "кажется, я в тебя влюбился", - пишут ее поклонники.
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Среди тех, кто прокомментировал пост, оказалась и другая участница "ВИА Гры" Ульяна Синецкая. Она отправила стикер в виде огня.
Как мы писали до этого, певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новая солистка группы "ВИА Гра", показала себя у бассейна. На фото красотка позировала в розовом бикини на веревочках.
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