Популярная исполнительница Ксения Попова, участница трио "ВИА Гра" и звезда "Х-фактора", впечатлила безупречной фигурой в одном платье

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Видео вызов?" – коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Попова предстает перед камерой в роскошном платье с разрезами, демонстрируя роскошную фигуру в постели с разных ракурсов и поз.

"Ух ты, моделька!", "это просто какая-то фантастика", "безупречная красота", "невероятный вид", "бомбезная красота!", "я не могу тобой налюбоваться, бомба", "роскошный вид", "кажется, я в тебя влюбился", - пишут ее поклонники.

Среди тех, кто прокомментировал пост, оказалась и другая участница "ВИА Гры" Ульяна Синецкая. Она отправила стикер в виде огня.

Как мы писали до этого, певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора" и новая солистка группы "ВИА Гра", показала себя у бассейна. На фото красотка позировала в розовом бикини на веревочках.

Напомним, молоденькая блондинка из "ВИА Гры" потянула за трусики купальника, завлекая видом

А еще Politeka писала, что молоденькая блондинка из ВИА Гры раскинулась на кровати в кружевном белье

Также Politeka сообщала, что девчонки из новой ВИА Гры в тесных корсетах устроились на полу, соблазнив пикантными позами