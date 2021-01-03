Известная украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-фактора" и солистка группы "ВИА Гра", показала себя в новом соблазнительном образе

Красотка лежала на кровати в черном кружевном белье, которое оказалось частично прозрачным. Образ Попова дополнила рукавичками и украшениями. Девушка не стеснялась показать на нескольких фото, как умеет соблазнять. На одном из кадров Ксении пришлось даже взять губами цепочку, делая образ максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили под кадрами почти 700 лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красивая, очень", "Ксюш, ты красавица", "Вау", "Супер", "Глаза горят от желания".

Стоит отметить, что Ксения была участницей "Х-Фактора 8". Красотка оказалась в команде Насти Каменских, но не смогла победить проекте, но девушка довольна своим опытом. А в прошлом году певицу пригласил продюсер Константин Меладзе в группу "ВИА Гра", обновленный состав которой презентовал в "Вечернем Урганте" 6 ноября.

Сообщалось, что Солистки культовой группы ВИА Гра в оригинальных праздничных нарядах обратились к поклонникам.

Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова трогательно поздравили фанатов с Новым годом, впечатлив своими яркими образами. Соответствующее видео появилось на официальной странице группы в Инстаграм.

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