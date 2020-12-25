Участница нового состава легендарной «ВИА Гры» Ксения Попова похвасталась роскошными подругами, примеряв соблазнительные наряды

Как рассказывает Politeka, снимки появились на странице звезды в Instagram.

«Мои любимые», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографиях красотки позирует, облачившись в соблазнительные наряды и эффектно застыв перед камерой.

«Красавицы», «Ваууу, это же круто, давно таких фотографий не было у ВИА Гры», «вау, бомба», «Какие кошечки, обожаю», «какие суперовые», «девочки – вы просто космос», «невероятная красота. Одна лучше другой», - пишут ее поклонники.

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На официальной страничке группы в Инстаграм появился снимок красоток. Девушки были одеты в белые корсеты, которые сильно сдавили их прелести. Артистки развалились на полу, в результате чего их волосы оказались взъерошенными. Каждая из солисток приняла пикантную позу. Смотреть на новую ВИА Гру – тройное удовольствие.

«Какие планы на пятницу?», - подписали фото с девушками авторы аккаунта.

Напомним, что влажные и раздетые избранницы Константина Меладзе расшалились не на шутку: "ВИА Гра уже не та".

Как сообщала Politeka, страстная блондинка из новой «ВИА Гры» в эффектном мини уселась перед камерой, расставив ноги: «Я счастлива…».

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