Известная певица Ксения Попова, звезда "Х-фактора" и солистка группы "ВИА Гра", показала себя в раздевалке

На фото Ксения позировала в топе и костюме, который решила расстегнуть до зоны бикини. Волосы у красотки были распущенными, а в руках Попова держала бейсбольную биту, которую подняла над головой. Девушка устроилась на полу в раздевалке, а ножки выставила вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку группы.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ксюша, шикарная", "Что за ракета?", "Ой, Ксюша, ой, жара", "Ты, малышка, огонь", "Ооох", "Пушка", "Какая красивая", "Девушка мечты", "Девушка мечты", "Бомба", "Красота этого фото просто зашкаливает".

Сообщалось, что в Сети не перестают обсуждать новый состав популярной женской группы "ВИА Гра", неизменным продюсером которой является Константин Меладзе.

Так, на снимке предстали 24-летняя Ульяна Синецкая (рыженькая), ее одногодка Ксения Попова (блондинка) и 19-летняя София Тарасова (брюнетка).

Девушки оголились в разумных пределах - так, чтобы зацепить публику своими соблазнительными силуэтами, но не перейти грань, и разлеглись на крышке багажника белого кабриолета.

Мы писали, что в сети продолжают бурно обсуждать новый состав ВИА Гры и первые успехи девушек.

По этому случаю Меладзе показал певиц в их костюмах из клипа. На девушках коротенькие шортики, больше напоминающие трусы, майки и укороченные куртки. Девушки стараются уверенно позировать на камеру с дерзкими выражениями лица.

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