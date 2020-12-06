Украинская певица Ксения Попова, которая стала новой солисткой группы ВИА Гра, очаровала эффектным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, которое свело с ума ее поклонников. Блондинка надела кружевное черное белье, которое подчеркнуло ее пышную грудь и тонкую талию. Образ дополнили удлиненные черные перчатки.

Девушка извивалась на полу, ее руки скользили по телу. В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Многие сравнили ее с легендарной актрисой Мэрилин Монро.

«Напомнила Мерлин Монро», «Превосходная Ксения», «Очень взросло в этом ролике», «Вот какого это когда в наушниках играет песня ВИА Гра Рикошет и тут попадается видео Ксюши. Так держать!», «Нереально красивая», «Какая кошечка», «Нельзя быть такой красивой», «Наша Мэрилин Монро», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения Попова родом из Кривого Рога. Она прославилась после того, как приняла участие в 8 сезоне украинского шоу «Х-фактор». Девушка прошла в прямые эфиры, попав в команду Насти Каменских. Однако у девушки не получилось надолго задержаться в шоу. Зато ее заметил Константин Меладзе, который пригласил Ксению в новую ВИА Гру.

Напомним, что Ксения Попова ошеломила преображением, Меладзе будет в восторге: "Кошечка".

Как сообщала Politeka, красотки из новой "ВИА Гры" втроем покрутились в эффектных мини: "Так самозабвенно исполняют...".

Также Politeka писала, что рыжая бестия из новой ВИА Гры свела с ума вызывающей красотой, вид будоражит: «Неземная».