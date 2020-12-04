Софія Тарасова, Уляна Синецька та Ксенія Попова з "ВІА Гри" показали, як зустрічають вихідні

На кадрах красуні в топіках і шортиках зі шнурівкою. В руках одна красуня тримає біту, а дві інші - рукавички з бейсбольними м'ячами. Співачки танцювали і трясли п'ятими точками, кружляючи в ролику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку групи в Інстаграме.

"Настрій: п'ятниця

Ми прибрали в цьому відео звук, так що слово за вами: як думаєте, яку композицію так самозабутньо виконують Соня, Ксюша і Уляна?",- написав адміністратор під роликом.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Це з репертуару ВІА Гри?", "Здрастуй дівчата. Ви прекрасні", "хороші дівчатка", " новий склад добре!!! Уляна Привіт!!!!", «На початку чітко читається по губах "Ніно, мені не все одно "Винника", "пісня" пішов геть, я не зійшла з розуму...", "Так самозабутньо виконують...".

Повідомлялося, що руда солістка нового складу ВІА Гри Уляна Синецька підкорила зухвалою красою.

У себе в Instagram красуня опублікувала портретне фото, на якому постала з неймовірно яскравим макіяжем. Чорні стрілки зробили її схожою на пантеру, яка спостерігає за своєю жертвою. А від пухких губ неможливо було відірвати погляд. Дівчина просто дивилася в кадр, але виглядала при цьому дуже гаряче.

"Be (you)tiful», - підписала фото зірка.

Нагадаємо, красуні з нової ВІА Гри показали свої найгарячіші образи в боді і не тільки

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