Софія Тарасова, Уляна Синецька та Ксенія Попова з "ВІА Гри" показали, як зустрічають вихідні
На кадрах красуні в топіках і шортиках зі шнурівкою. В руках одна красуня тримає біту, а дві інші - рукавички з бейсбольними м'ячами. Співачки танцювали і трясли п'ятими точками, кружляючи в ролику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку групи в Інстаграме.
"Настрій: п'ятниця
Ми прибрали в цьому відео звук, так що слово за вами: як думаєте, яку композицію так самозабутньо виконують Соня, Ксюша і Уляна?",- написав адміністратор під роликом.
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Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:
"Це з репертуару ВІА Гри?", "Здрастуй дівчата. Ви прекрасні", "хороші дівчатка", " новий склад добре!!! Уляна Привіт!!!!", «На початку чітко читається по губах "Ніно, мені не все одно "Винника", "пісня" пішов геть, я не зійшла з розуму...", "Так самозабутньо виконують...".
Повідомлялося, що руда солістка нового складу ВІА Гри Уляна Синецька підкорила зухвалою красою.
У себе в Instagram красуня опублікувала портретне фото, на якому постала з неймовірно яскравим макіяжем. Чорні стрілки зробили її схожою на пантеру, яка спостерігає за своєю жертвою. А від пухких губ неможливо було відірвати погляд. Дівчина просто дивилася в кадр, але виглядала при цьому дуже гаряче.
"Be (you)tiful», - підписала фото зірка.
Нагадаємо, красуні з нової ВІА Гри показали свої найгарячіші образи в боді і не тільки
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