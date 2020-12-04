София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова из "ВИА Гры" показали, как встречают выходные

На кадрах красотки в топиках и шортиках со шнуровкой. В руках одна красотка держит биту, а две другие - перчатки с бейсбольными мячами. Певицы танцевали и трясли пятыми точками, кружась в ролике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку группы в Инстаграме.

"Настроение: пятница

Мы убрали в этом видео звук, так что слово за вами: как думаете, какую композицию так самозабвенно исполняют Соня, Ксюша и Ульяна?", - написал администратор под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Это из репертуара ВИА ГРЫ?", "Здравствуй девушки. Вы прекрасны", "Хорошие девочки", "Новый состав хорошо!!! Ульяна привет!!!!", "В начале отчетливо читается по губам «Нино, мне не все равно» Винника", "Песня "Пошел вон, я не сошла с ума...", "Так самозабвенно исполняют...".

Сообщалось, что рыжая солистка нового состава ВИА Гры Ульяна Синецкая покорила вызывающей красотой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала портретное фото, на котором предстала с невероятно ярким макияжем. Черные стрелки сделали ее похожей на пантеру, которая наблюдает за своей жертвой. А от пухлых губ невозможно было оторвать взгляд. Девушка просто смотрела в кадр, но выглядела при этом очень горячо.

«Be(you)tiful», - подписала фото звезда.

Напомним, красотки из новой ВИА Гры показали свои самые горячие образы в боди и не только

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