Солистки нового состава «ВИА Гры» показали страстные образы на мокром капоте автомобиля

Новое фото звездных красоток появилось на официальной странице группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова томно лежат на капоте автомобиля, на котором виднеются капли воды. Девушки одеты в короткие шортики, топы и лифчики, а их образы дополняют всевозможные украшения и цепочки.

Все трое красоток соблазнительно притрагиваются руками к волосам, стараясь сделать свои образы еще более притягательными.

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Поклонникам группы предложили самим придумать подпись к этому фото, на что люди отреагировали с большим энтузиазмом.

«Господи, хоть бы не скатиться с этого мокрого капота», «Три русалки вечерком мчали в барчик за пивком. Роковые красотки просто - да и все», «Красотки, трио», «Тачка – огонь», «В какую из этих мишеней на этот раз попадёт твой рикошет», «Полежим верх ногами?», «Нимфы в собственном соку», «Три роскошные богини», «Космические амазонки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что солистки «ВИА Гры» показали, как встречают выходные.

На кадрах красотки в топиках и шортиках со шнуровкой. В руках одна красотка держит биту, а две другие - перчатки с бейсбольными мячами. Певицы танцевали и трясли пятыми точками, кружась в ролике.

Напомним, Мейхер, Брежнева, Димопулос и другие экс-солистки ВИА Гры померились формами с новым составом.

Как сообщала Politeka, красотки из новой "ВИА Гры" втроем покрутились в эффектных мини: "Так самозабвенно исполняют...".

Также Politeka писала, что рыжая бестия из новой ВИА Гры свела с ума вызывающей красотой, вид будоражит.