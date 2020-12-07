Недавно Константин Меладзе презентовал новый состав ВИА Гры, заявив, что участниц меняют для того, чтобы возвращать вдохновение
Politeka.net решила вспомнить, как выглядели бывшие солистки ВИА Гры, а также сравнить их с новым коллективом, в который вошли три молоденькие девушки.
Как известно, в новую ВИА Гру вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Все девушки очень юные, а одна из них, по признанию Меладзе, годится ему в внучки.
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Самыми пышногрудыми за все время существования коллектива были Надежда Мейхер и Татьяна Котова. Эффектные дамы всегда поражали своими аппетитными прелестями.
А вот худышка Светлана Лобода хоть и не обладала пышными формами, но умела пленить своей энергетикой.
Эрика Герцег в свое время очаровала поклонников своей кукольной красотой и идеальной фигурой.
А вот Анна Седокова покоряла миллионы мужчин сочными формами. Красотка выглядит превосходно в любой одежде.
Санта Димопулос была одной из самых экзотических солисток ВИА Гры. Недавно девушка покорила танцевальное шоу, показав всем, на что способна.
Вера Брежнева в отличие от других солисток сумела покорить сердце самого создателя коллектива, который женился на ней.
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