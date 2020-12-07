Все как на подбор

Недавно Константин Меладзе презентовал новый состав ВИА Гры, заявив, что участниц меняют для того, чтобы возвращать вдохновение

Politeka.net решила вспомнить, как выглядели бывшие солистки ВИА Гры, а также сравнить их с новым коллективом, в который вошли три молоденькие девушки.

Как известно, в новую ВИА Гру вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Все девушки очень юные, а одна из них, по признанию Меладзе, годится ему в внучки.

Самыми пышногрудыми за все время существования коллектива были Надежда Мейхер и Татьяна Котова. Эффектные дамы всегда поражали своими аппетитными прелестями.

А вот худышка Светлана Лобода хоть и не обладала пышными формами, но умела пленить своей энергетикой.

Эрика Герцег в свое время очаровала поклонников своей кукольной красотой и идеальной фигурой.

А вот Анна Седокова покоряла миллионы мужчин сочными формами. Красотка выглядит превосходно в любой одежде.

Санта Димопулос была одной из самых экзотических солисток ВИА Гры. Недавно девушка покорила танцевальное шоу, показав всем, на что способна.

Вера Брежнева в отличие от других солисток сумела покорить сердце самого создателя коллектива, который женился на ней.

Напомним, что экс-ВИА Гра Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Как сообщала Politeka, пышногрудая блондинка из новой ВИА Гры пленила размером «мячиков» в черном кружеве: «Мэрилин Монро».

Также Politeka писала, что фигуристая экс-ВИА Гра Котова впечатлила своей "мудростью" в белоснежных трусиках: "Самая большая...".