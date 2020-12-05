Колишня учасниця колективу "ВІА Гра", модель і співачка Тетяна Котова, постала в спокусливому образі
Зірка щоразу балує своїх шанувальників гарячими фотографіями, а також цікавими постами, передає Politeka.net. Цього разу Котова постала в обтягуючому топіку без білизни, з якого пробивалося найпотаємніше.
Тонка тканина одягу обтягнула пишні форми, які приковували до себе погляд. Також тонка талія і плоский животик виглядали вражаюче.
Красуня позувала без штанів - в одних білосніжних трусиках.
"Днями підтвердилося, що... Найбільша брехня в житті - це такі фрази, як:
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- Та ми всього по одному бокальчику
- Все, більше не п'ю
- Ми Вам передзвонимо
- Ляжу спати раніше
- Зроблю це завтра
- Треба обов'язково зустрітися
- Із завтрашнього дня точно на дієту
- Передзвоню через 5 хвилин
- Завтра відпрацюю
- Ні за що не повернуся до колишнього
- Уже виходжу або вже під'їжджаю
- Я тільки один шматочок
- З мене шоколадка
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Продовжимо список брехні? 😂 👇 🏻 ",- написала Котова.
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За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Моя найголовніша брехня це коли я кажу Я зараз вже вийду з дому😄 😄", "Я все зрозумів ,все усвідомив🤣"," Я дуже часто ДО РЕЧІ кажу таку фразу як з мене шоколадка😂 😂 😂", " привіт Тетяна🔥 🌹! Фото назву!Суботній дисертик🍰😁😜👌! Це не брехня 😁! Це душевний самообман🤗! Після нового року кину курити🤗 😁!!!", "Добрий день любимка🌼 🌹 🌷 👌! Більше не буду коментувати пости твої😆 👍! І коментую знову😆 😂 👍! Фото кексі🍰 🌼 🔥 😙 👌!!!",- написали користувачі Мережі.
Нагадавши, екс - "ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок.
Ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому топі посвітила наливними "яблучками".
Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу.