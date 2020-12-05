Колишня учасниця колективу "ВІА Гра", модель і співачка Тетяна Котова, постала в спокусливому образі

Зірка щоразу балує своїх шанувальників гарячими фотографіями, а також цікавими постами, передає Politeka.net. Цього разу Котова постала в обтягуючому топіку без білизни, з якого пробивалося найпотаємніше.

Тонка тканина одягу обтягнула пишні форми, які приковували до себе погляд. Також тонка талія і плоский животик виглядали вражаюче.

Красуня позувала без штанів - в одних білосніжних трусиках.

"Днями підтвердилося, що... Найбільша брехня в житті - це такі фрази, як:

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- Та ми всього по одному бокальчику

- Все, більше не п'ю

- Ми Вам передзвонимо

- Ляжу спати раніше

- Зроблю це завтра

- Треба обов'язково зустрітися

- Із завтрашнього дня точно на дієту

- Передзвоню через 5 хвилин

- Завтра відпрацюю

- Ні за що не повернуся до колишнього

- Уже виходжу або вже під'їжджаю

- Я тільки один шматочок

- З мене шоколадка

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Продовжимо список брехні? 😂 👇 🏻 ",- написала Котова.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Моя найголовніша брехня це коли я кажу Я зараз вже вийду з дому😄 😄", "Я все зрозумів ,все усвідомив🤣"," Я дуже часто ДО РЕЧІ кажу таку фразу як з мене шоколадка😂 😂 😂", " привіт Тетяна🔥 🌹! Фото назву!Суботній дисертик🍰😁😜👌! Це не брехня 😁! Це душевний самообман🤗! Після нового року кину курити🤗 😁!!!", "Добрий день любимка🌼 🌹 🌷 👌! Більше не буду коментувати пости твої😆 👍! І коментую знову😆 😂 👍! Фото кексі🍰 🌼 🔥 😙 👌!!!",- написали користувачі Мережі.

Нагадавши, екс - "ВІА Гра" Котова показала бюст і довела до мурашок.

Ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова в спокусливому топі посвітила наливними "яблучками".

Також Politeka повідомляла, що екс - "ВІА Гра" Тетяна Котова засвітила свою сестричку-красуню без одягу.