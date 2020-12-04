Співачка Міша Романова підбадьорила публіку яскравими фото і приємним нагадуванням

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-солістка групи ВІА Гра опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких позувала в домашній затишній обстановці поруч з прикрашеною ялинкою.

Міша постала в світло-рожевому комплекті: сорочці і обтягуючих штанях. Крім того на ногах у артистки були милі тапочки зі звіриною мордочкою і вушками, а на деяких кадрах співачка куталася в молочний плед.

Томна Романова покрутилася у ялинки в найрізноманітніших позах, демонструючи свої витончені жіночі принади.

"Яка пісня асоціюється у вас з Новим роком?🎅 🏻 😺 ", - підписала кадри екс-ВІА Гра.

Користувачі кинулися відповідати в коментарях на питання артистки:

"Новий рік до нас мчить, скоро все трапиться, якщо тільки Діда Мороза ми покличемо ☺ ️"

"ВІА Гра "1+1", не знаю чому, але вона завжди асоціюється у мене з Новим Роком ❤️"

"Мила😻❤️"

"З реклами кока-коли 😂 свято до нас приходить, свято до нас приходить)))"

Раніше ми повідомляли, Романова підкорила публіку трохи зухвалим образом, показавши себе в лакованих вузьких брюках і обтягуючій чорно-білій блузі з "плямистим" принтом.

Дівчина змусила публіку вибрати найкраще фото з трьох доступних.

"Яка ж красуня! І гарнішає день у день! Не перестаю захоплюватися!", "Нереальна красуня! Як з фільму", "2 найбільше сподобалася, ви чудова!", "Ви дуже красива, тому вибрати неможливо", - відреагували фанати.

Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні.

Також Politeka повідомляла, що волога Міша Романова блиснула завидним бюстом в купальнику.