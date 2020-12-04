Певица Миша Романова взбодрила публику яркими фото и приятным напоминанием

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-солистка группы ВИА Гра опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых позировала в домашней уютной обстановке рядом с украшенной елочкой.

Миша предстала в светло-розовом комплекте: рубашке и обтягивающих штанах. Кроме того на ногах у артистки были милые тапочки со звериной мордашкой и ушками, а на некоторых кадрах певица куталась в молочный плед.

Томная Романова покрутилась у елочки в самых разнообразных позах, демонстрируя свои изящные женские прелести.

"Какая песня ассоциируется у вас с Новым годом?🎅🏻😺", - подписала кадры экс-ВИА Гра.

Пользователи кинулись отвечать в комментариях на вопрос артистки:

"Новый год к нам мчится, скоро всё случится, если только Деда мороза мы позовём ❄️"

"Виа Гра "1+1" , не знаю почему, но она всегда ассоциируется у меня с Новым Годом ❤️"

"Милая😻❤️"

"Из рекламы кока-колы 😂 Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит)))"

Ранее мы сообщали, Романова покорила публику немного дерзким образом, показав себя в лакированных узких брюках и обтягивающей черно-белой блузе с "пятнистым" принтом.

Девушка заставила публику выбрать лучшее фото из трех доступных.

"Какая же красавица! И хорошеет изо дня в день! Не перестаю восхищаться!", "Нереальная красавица! Как из фильма", "2 больше всего понравилась, Вы замечательная!", "Вы очень красивая, поэтому выбрать невозможно", - отреагировали фанаты.

Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини.

Также Politeka сообщала, что влажная Миша Романова блеснула завидным бюстом в купальнике.