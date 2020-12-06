Українська співачка Ксенія Попова, яка стала новою солісткою гурту ВІА Гра, зачарувала ефектним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала коротке відео, яке звело з розуму її шанувальників. Блондинка одягла мереживну чорну білизну, яка підкреслила її пишні груди і тонку талію. Образ доповнили подовжені чорні рукавички.

Дівчина звивалася на підлозі, її руки ковзали по тілу. У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Багато хто порівняв її з легендарною актрисою Мерилін Монро.

"Нагадала Мерлін Монро", "чудова Ксенія", "Дуже доросла в цьому ролику", "Ось як це коли в навушниках грає пісня ВІА Гра Рикошет і тут трапляється відео Ксюші. Так тримати!", "Нереально красива", «яка кішечка», «не можна бути такою красивою», "Наша Мерилін Монро", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ксенія Попова родом з Кривого Рогу. Вона прославилася після того, як взяла участь у 8 сезоні українського шоу «Х-фактор». Дівчина пройшла в прямі ефіри, потрапивши в команду Насті Каменських. Однак у дівчини не вийшло надовго затриматися в шоу. Зате її помітив Костянтин Меладзе, який запросив Ксенію в нову ВІА Гру.

Нагадаємо, що Ксенія Попова приголомшила перетворенням, Меладзе буде в захваті:"кішечка".

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