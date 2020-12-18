Новый состав ВИА Гры продолжает будоражить фантазию поклонников дерзкими образами

Как пишет Politeka.net, на официальной страничке группы в Инстаграм появился снимок красоток. Девушки были одеты в белые корсеты, которые сильно сдавили их прелести. Артистки развалились на полу, в результате чего их волосы оказались взъерошенными. Каждая из солисток приняла пикантную позу. Смотреть на новую ВИА Гру – тройное удовольствие.

«Какие планы на пятницу?», - подписали фото с девушками авторы аккаунта.

В комментариях красоткам оставили несколько приятных комплиментов.

«Хороши красотки с дыньками», «ждём от вас новостей», «Смотреть клип девочек Рикошет и готовится к Новому году», «Классно, супер!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что недавно музыкальный продюсер Константин Меладзе решил обновить состав популярной женской группы ВИА Гра. Он позвал в коллектив молодых красоток, которые в разное время участвовали в различных талант-шоу. В новый состав ВИА Гры вошли Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова, которая годится Меладзе во внучки.

Премьерной песней обновленной группы стал трек «Рикошет». Впрочем, судя по постам в Инстаграм, старый репертуар группы девушки тоже будут петь.

Напомним, что влажные и раздетые избранницы Константина Меладзе расшалились не на шутку: "ВИА Гра уже не та".

Как сообщала Politeka, страстная блондинка из новой «ВИА Гры» в эффектном мини уселась перед камерой, расставив ноги: «Я счастлива…».

Также Politeka писала, что блондинка из новой "ВИА Гры" показала в раздевалке, почему Меладзе выбрал именно ее: "Ой, Ксюша...".