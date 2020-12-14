Популярна виконавиця Ксенія Попова з "Х-фактор", яка є солісткою "ВІА Гри", вразила формами в міні-шортах

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

«Це дуже хвилююче і навіть трохи страшно! Я щаслива, що перебуваю в такому крутому складі і працюю з такими талановитими людьми. І скажу по секрету, вважаю наш склад особливим", - зазначила вона.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Попова позує в ефектних міні-шортах, сівши перед камерою і розставивши ноги. Пікантні місця знаменитості прикриває шолом, який стоїть перед нею.

"Красуня",» удачі«,» попереду чекає великий успіх«,» це пожежа", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-фактора" і солістка групи "ВІА Гра", показала себе в роздягальні.

На фото Ксенія позувала в топі і костюмі, який вирішила розстебнути до зони бікіні. Волосся у красуні були розпущеними, а в руках Попова тримала бейсбольну біту, яку підняла над головою. Дівчина влаштувалася на підлозі в роздягальні, а ніжки виставила вперед.

Нагадавши, красуні з нової "ВІА Гри" забралися на мокру машину заради спекотного фото в ліфчиках

Також Politeka повідомляла, що пишногруда блондинка з нової ВІА Гри полонила розміром "м'ячиків" в чорному мереживі

А ще Politeka повідомляла, що красуні з нової "ВІА Гри" втрьох покрутилися в ефектних міні