Популярна виконавиця Ксенія Попова з "Х-фактор", яка є солісткою "ВІА Гри", вразила формами в міні-шортах
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
«Це дуже хвилююче і навіть трохи страшно! Я щаслива, що перебуваю в такому крутому складі і працюю з такими талановитими людьми. І скажу по секрету, вважаю наш склад особливим", - зазначила вона.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Попова позує в ефектних міні-шортах, сівши перед камерою і розставивши ноги. Пікантні місця знаменитості прикриває шолом, який стоїть перед нею.
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"Красуня",» удачі«,» попереду чекає великий успіх«,» це пожежа", - пишуть її шанувальники.
До цього ми писали, що відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-фактора" і солістка групи "ВІА Гра", показала себе в роздягальні.
На фото Ксенія позувала в топі і костюмі, який вирішила розстебнути до зони бікіні. Волосся у красуні були розпущеними, а в руках Попова тримала бейсбольну біту, яку підняла над головою. Дівчина влаштувалася на підлозі в роздягальні, а ніжки виставила вперед.
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