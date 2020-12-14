Популярная исполнительница Ксения Попова из «Х-фактор», которая является солисткой «ВИА Гры», впечатлила формами в мини-шортах

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Это очень волнительно и даже немного страшно! Я счастлива, что состою в таком крутом составе и работаю с такими талантливыми людьми. И скажу по секрету, считаю наш состав особенным», - отметила она.

Уточним, что на опубликованной фотографии Попова позирует в эффектных мини-шортах, усевшись перед камерой и расставив ноги. Пикантные места знаменитости прикрывает шлем, который стоит перед ней.

«Красотка», «удачи», «впереди ждет большой успех», «это пожар», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная певица Ксения Попова, звезда "Х-фактора" и солистка группы "ВИА Гра", показала себя в раздевалке.

На фото Ксения позировала в топе и костюме, который решила расстегнуть до зоны бикини. Волосы у красотки были распущенными, а в руках Попова держала бейсбольную биту, которую подняла над головой. Девушка устроилась на полу в раздевалке, а ножки выставила вперед.

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