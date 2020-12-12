Відома співачка Ксенія Попова, зірка "Х-Фактора" і солістка групи "ВІА Гра", показала себе в роздягальні

На фото Ксенія позувала в топі і костюмі, який вирішила розстебнути до зони бікіні. Волосся у красуні були розпущеними, а в руках Попова тримала бейсбольну біту, яку підняла над головою. Дівчина влаштувалася на підлозі в роздягальні, а ніжки виставила вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку групи.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ксюша, шикарна", " що за ракета?", "Ой, Ксеня, ой, спека", "ти, Малятко, вогонь", "Ооох", "гармата", "яка красива", "дівчина мрії", "дівчина мрії", "Бомба", "краса цього фото просто зашкалює".

Повідомлялося, що в мережі не перестають обговорювати новий склад популярної жіночої групи "ВІА Гра", незмінним продюсером якої є Костянтин Меладзе.

Так, на знімку постали 24-річна Уляна Синецька (Руденька), її однолітка Ксенія Попова (блондинка) і 19-річна Софія Тарасова (брюнетка).

Дівчата оголилися в розумних межах - так, щоб зачепити публіку своїми спокусливими силуетами, але не перейти межу, і розляглися на кришці багажника білого кабріолета.

Ми писали, що в мережі продовжують бурхливо обговорювати новий склад ВІА Гри і перші успіхи дівчат.

З цієї нагоди Меладзе показав співачок у їхніх костюмах з кліпу. На дівчатах коротенькі шортики, більше нагадують труси, майки і укорочені куртки. Дівчата намагаються впевнено позувати на камеру з зухвалими виразами обличчя.

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