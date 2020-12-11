Ні манер, ні голосу

У мережі не перестають обговорювати новий склад популярної жіночої групи "ВІА Гра", незмінним продюсером якої є Костянтин Меладзе

Як передає Politeka.net, продюсер опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото з красунями, здивувавши підписом.

Так, на знімку постали 24-річна Уляна Синецька (руденька), її однолітка Ксенія Попова (блондинка) і 19-річна Софія Тарасова (брюнетка).

Дівчата оголилися в розумних межах - так, щоб зачепити публіку своїми спокусливими силуетами, але не перейти межу, і розляглися на кришці багажника білого кабріолета.

Співачки прийняли млосні пози, ніби знемагаючи від задоволення.

"ВІА ГРА" @viagra_official: у XXI столітті сексуальність не у фігурі, а в інтелекті", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, багато коментарів виявилися не на користь артисток.

"Ахах, ось саме) інтелектом блищить автор пісень, і цього достатньо))"

"Дівчата красиві, але немає серйозності до роботи"

"Виправдання новому складу "Віагри" максимально підходить👏хоча інтелект їх мало кого цікавить"

"Віагра не та вже, мене дратує Попова, дитячий сад в голові, ні манер, ні голосу..."

"Та без голосу залишилися в групі"

"коли людям нічого відповісти вони пишуть - заздріть мовчки. А чому заздрити? У всіх напіввідкритий рот, примружені очі, і рухи дівчат танцюючих приватний танець, та й ще, оголені частини тіла. Вау..."

Раніше ми повідомляли, блндінка з ВІА Гри, Ксенія Попова, влаштувала пікантну фотосесію на бейсбольну тематику в рожевому мікро-комбінезоні. Дівчина показала себе у всій красі.

Нагадаємо, у новій "ВІА Грі" розповіли, що їм нашіптує Віра Брежнєва.

Як повідомляла Politeka, Нова " ВІА Гра "переборщила з пристрастю в маєчках і шортиках, суперечливі кадри:"Меладзе пора зав'язати".

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